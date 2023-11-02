Ночь Искусств в Кузбасскино

В этом году Всероссийская культурно-образовательной акция «Ночь искусств» проходит под девизом "Россия объединяет"

Приглашаем ВСЕХ в кинозалы Кузбасскино!



Зал "Альтернатива":

10:00 "Кузбасс - главная роль!" - бесплатные кинопоказы лучших документальных фильмов о Кузбассе, снятых участниками областных фестивалей-конкурсов документального кино и анимации "ПроКузбасс", "ПроСпорт", "ПроНаследие".

12:30 Показ фильма «Мы – дети 41 года» (12+);

14:00 Показ фильма «Рядовой Чээрин» (12+).

Стоимость билета 100 рублей.



Арт- зал:

15:00 Мастер-класс «Фестиваль попкорна»

Участники узнают историю появления попкорна, и попробуют свои силы в приготовлении кинолакомства на профессиональном оборудовании и посмотрят мультфильм.

Стоимость билета 600 рублей.



20:00 Перформанс "Вне пространства и времени" (16+) первого уличного театра в Кузбассе «Buto-Faro» и спектакль о женском внутреннем мире и красоте театра-студии «Ярус» (16+)

Стоимость билета 300 рублей.

Музей кино:

19:00 Мастер-класс «Кинокартина из песка» в Музее кино.

Посетители музея познакомятся с историей мирового и отечественного кинематографа, увидят уникальные музейные экспонаты и своими руками создадут картину из песка.

Стоимость билета 350 рублей.



4 ноября в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится открытие выставки картин «Единство на холсте».

На выставке представлены работы победителей регионального конкурса рисунка «Кузбасс многонациональный», который проходил в Кузбассе в 2020 - 2021 гг. и посвящался Дню народного единства.

Картины, созданные кузбассовцами в разной технике живописи, олицетворяют единство народа разных вероисповеданий, национальностей и традиций, живущего в Кузбассе и в России. Выставка доступна для просмотра до 29 ноября в часы работы библиотеки.

Вход свободный.



Подробная информация по телефону 36-43-69

Фото: Кузбасскино