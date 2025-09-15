Новокузнецкие росгвардейцы по горячим следам задержали предполагаемого грабителя ломбарда

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал и задержал предполагаемого грабителя, похитившего из ломбарда золотую цепочку стоимостью около 40 000 рублей.

В вечернее время экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на предполагаемого виновника, который мог быть причастен к грабежу. В ходе поисковых мероприятий при проверке возможных мест сбыта похищенного был обнаружен и задержан мужчина, подходящий под описание. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. При нём находилась похищенная вещь.

По предварительной информации, примерно за полтора часа до задержания предполагаемый грабитель в одном из ломбардов попросил у продавца показать золотую цепочку стоимостью около 40 000 рублей. Получив ювелирное украшение, он сбежал. Работница сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Действия предполагаемого виновника зафиксировали камеры наблюдения, что позволило оперативно установить его приметы и задержать.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия