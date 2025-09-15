Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнецкие росгвардейцы по горячим следам задержали предполагаемого грабителя ломбарда

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал и задержал предполагаемого грабителя, похитившего из ломбарда золотую цепочку стоимостью около 40 000 рублей.

В вечернее время экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили ориентировку на предполагаемого виновника, который мог быть причастен к грабежу. В ходе поисковых мероприятий при проверке возможных мест сбыта похищенного был обнаружен и задержан мужчина, подходящий под описание. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления. При нём находилась похищенная вещь.

По предварительной информации, примерно за полтора часа до задержания предполагаемый грабитель в одном из ломбардов попросил у продавца показать золотую цепочку стоимостью около 40 000 рублей. Получив ювелирное украшение, он сбежал. Работница сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Действия предполагаемого виновника зафиксировали камеры наблюдения, что позволило оперативно установить его приметы и задержать.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/09/2025
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus