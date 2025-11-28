Новые партии кузбасской муки отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

24 и 25 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на партии муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и предназначенной для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику. Перевозка 134 т муки до места назначения осуществляется в железнодорожных вагонах.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты ведомства отмечают, что за 11 месяцев текущего года объем муки, отгруженной в Поднебесную, составил 5,4 тыс. т.