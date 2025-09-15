Офицер новокузнецкого СОБР удостоен знака отличия 1-й степени полицейского спецназа Росгвардии

Впервые в истории Кузбасса офицер специального отряда быстрого реагирования «Мустаг» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с позывным «Хакас» был удостоен почётного права ношения геральдического знака отличия 1-й степени полицейского спецназа Росгвардии.

Это решение стало итогом успешного прохождения многоэтапных квалификационных испытаний, которые проходили на базе ведомственного учебного центра «Горный» под Новосибирском. В состязаниях приняли участие бойцы СОБР и ОМОН Сибирского и Уральского округов войск правопорядка.

Испытания включали предварительные тестирования, марш-бросок в полной экипировке, отработку приёмов стрельбы, высотного штурма здания, элементы экстремального вождения и тактической медицины. Завершающий этап состоял из комплекса из двенадцати упражнений, требующих максимальной силовой и скоростной выносливости.

Право на участие в этих соревнованиях получают лишь немногие сотрудники, успешно прошедшие предварительные отборочные этапы в своих подразделениях. Впервые квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии были организованы в 2023 году на базе учебного центра «Жорновка» в Смоленской области.

Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии является символом мужества, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН войск национальной гвардии Российской Федерации.

Таким образом, офицер СОБР «Мустаг» «Хакас» стал первым и пока единственным представителем Кузбасса, кто удостоен этой высокой награды.

Фото: Росгвардия