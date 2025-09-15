Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Офицер новокузнецкого СОБР удостоен знака отличия 1-й степени полицейского спецназа Росгвардии

Впервые в истории Кузбасса офицер специального отряда быстрого реагирования «Мустаг» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с позывным «Хакас» был удостоен почётного права ношения геральдического знака отличия 1-й степени полицейского спецназа Росгвардии.

Это решение стало итогом успешного прохождения многоэтапных квалификационных испытаний, которые проходили на базе ведомственного учебного центра «Горный» под Новосибирском. В состязаниях приняли участие бойцы СОБР и ОМОН Сибирского и Уральского округов войск правопорядка.

Испытания включали предварительные тестирования, марш-бросок в полной экипировке, отработку приёмов стрельбы, высотного штурма здания, элементы экстремального вождения и тактической медицины. Завершающий этап состоял из комплекса из двенадцати упражнений, требующих максимальной силовой и скоростной выносливости.

Право на участие в этих соревнованиях получают лишь немногие сотрудники, успешно прошедшие предварительные отборочные этапы в своих подразделениях. Впервые квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии были организованы в 2023 году на базе учебного центра «Жорновка» в Смоленской области.

Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии является символом мужества, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН войск национальной гвардии Российской Федерации.

Таким образом, офицер СОБР «Мустаг» «Хакас» стал первым и пока единственным представителем Кузбасса, кто удостоен этой высокой награды.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
15/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus