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Офицер Росгвардии принял у школьников торжественную клятву на верность Отечеству

В кемеровской школе №78 при содействии офицера спецназа «Кузбасс» Росгвардии прошла церемония посвящения учеников в юнармейцы. На мероприятии присутствовали преподаватели, ветераны боевых действий, школьники и их семьи.

После поднятия государственного флага Российской Федерации ребята произнесли клятву юнармейца, пообещав с честью и достоинством нести это звание, чтить традиции мужества и взаимопомощи, и быть преданными своей стране.

Клятву произнесли ученики пятых классов. Офицер спецподразделения Росгвардии «Кузбасс» вручил юным патриотам их первые погоны и выразил надежду, что они с честью пронесут звание юнармейца. Он также отметил, что надеется увидеть этих молодых людей в будущем в рядах Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/05/2025
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