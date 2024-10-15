Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных принял участие в Московском марафоне

В Москве состоялось крупнейшее беговое событие года — Московский марафон, который собрал около 40 000 участников из разных уголков мира, включая Кению, Эфиопию, Марокко и Китай. Среди участников был и олимпийский призёр, военнослужащий Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных.

Александр Бессмертных, вместе с кузбассовцами — участниками его лыжного клуба, успешно преодолел дистанцию более 42 километров, пробежав через центр столицы. Маршрут марафона прошёл по знаковым местам Москвы, таким как Кремль, Храм Христа Спасителя, сталинские высотки и живописные набережные города.

В ходе мероприятия победители среди мужчин и женщин установили новые рекорды, вписав свои имена в историю Московского марафона.

Фото: Росгвардия