Повилики (Cuscuta) - род паразитических растений. Этот сорняк наиболее опасен для культурных растений, сочетающий в себе большую жизнеспособность с высокой плодовитостью.

В четырех районах Кузбасса - Мариинском, Новокузнецком, Прокопьевском и Тисульском по данному карантинному объекту установлено 4 карантинные фитосанитарные зоны, где введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий меры по локализации очагов и ликвидации повилики.

Повилики - это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, поэтому питаются они за счет растения-хозяина при помощи присосок-гаусториев.

Распространение этих цветковых паразитов происходит, главным образом, с семенами культурных растений при плохой их очистке. Кроме того, они переносятся животными, машинами, водой, ветром; попадают на поля с навозом, (если на корм идет растительный продукт зараженный повиликой) распространяются с посадочным материалом, тарой.

Основной источник заражения посева повиликой - почва, в которой скапливаются большие запасы семян паразита. Поэтому для посева выбирают не засоренные участки (по данным полевой апробации) или очищают почву. Очистку пахотного горизонта осуществляют либо путем заделки семян повилики на большую глубину при помощи вспашки плугами с предплужниками, либо стимулированием их прорастания с последующим уничтожением всходов поверхностной обработкой. В районах орошаемого земледелия прорастание семян повилики стимулируют провокационными осенними и весенними поливами.

Избавиться от повилики, поразившей овощи, гораздо труднее, чем на луговых травах. На картофеле, перце, томатах и других пасленовых повилику уничтожают почвенными гербицидами согласно списку пестицидов и агрохимикатов разращенных для применения в личных подсобных хозяйствах. Повилика – очень опасный сорняк. Гербициды помогают избавиться от него, однако добиться положительного эффекта можно только при их комбинировании как между собой, так и с другими агротехническими приемами (перекапывание почвы, карантин, высадка не подверженных поражению культур и т. п.). Только такая настойчивая и планомерная работа может дать стопроцентный результат.

На территории Кемеровской области - Кузбасса повилика встречается на территориях садовых участков, в личных подсобных хозяйствах. В отличие от соседних регионов, на землях сельскохозяйственного назначения Кузбасса очагов повилики нет.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает, что в целях раннего выявления карантинного объекта сельхозтоваропроизводителям в летний период (июль-август) необходимо систематически проводить визуальные обследования посевов, так как только контроль поможет уберечь посевы от повилики.