Первые в 2026 году партии кузбасского овса отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

27 февраля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 76 фитосанитарных сертификатов на партии овса, выращенного на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2026 году экспортных партий овса, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 1968 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».