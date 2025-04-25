Пешеходный патриотический маршрут продолжает действовать в Тяжине

По маршруту «Памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова» прошли руководители общественных организаций региона. В апреле 1945 года при штурме Берлина воин-сибиряк спас из-под обстрела ребенка – немецкую девочку. Этот подвиг послужил идейной основой при создании монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

Гости побывали на площади Победы, где расположен мемориальный комплекс воинов-тяжинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На центральной стеле запечатлена фигура воина-освободителя со спасенным ребенком на руках.

Затем гости прошли по Аллее Героев, где установлены памятные стелы, посвященные землякам-тяжинцам – Героям Советского Союза и Социалистического Труда, Герою России и Герою Кузбасса Н. И. Масалову.

На территории дома-музея Н. И. Масалова для гостей организовали полевую кухню и небольшой концерт народного коллектива, фольклорного ансамбля «Россияночка» Дома культуры «Юбилейный. В доме-музее представлены личные вещи героя, точная копия знамени 220-го гвардейского стрелкового полка, копия таблички с Потсдамского моста в городе Берлине, рассказывающей о подвиге советского воина.

Также туристы познакомились с передвижной экспозицией «Прикосновение к Подвигу». В автобусе размещена основная информация о жизни и подвиге Николая Ивановича Масалова. Здесь гостям представили кадры кинохроники, переписку героя, фотоальбомы, материалы печати и документы.

Фото: Дом-музей Н. И. Масалова