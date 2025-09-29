По инициативе кузбасского лесозаготовителя специалист Россельхознадзора провел профилактический визит

25 сентября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении кузбасского предприятия ООО « Автолес».

Проявивший инициативу о проведении данного мероприятия, хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе мероприятия предприятию, осуществляющему деятельность по лесозаготовке, распиловке и строганию древесины, производству пиломатериалов в Ижморском районе Кемеровской области-Кузбасса, были даны разъяснения по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Особое внимание было уделено карантинным фитосанитарным зонам, установленным в регионе по карантинным видам вредителей леса, и, как следствие, соблюдению карантинного фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне, порядку проведения обследования мест хранения, переработки древесины, своевременности уведомления территориального управления Россельхознадзора о признаках поражения продукции карантинными объектами.

Специалисты Россельхознадзора напоминают хозяйствующим субъектам, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.