По иску прокурора суд обязал жителя Осинников вернуть в муниципальную собственность неправомерно предоставленный в аренду земельный участок

Прокуратура г. Осинники провела проверку исполнения требований земельного законодательства.

Установлено, что в сентябре 2023 года местный житель обратился в МКУ «Комитет по управлению имуществом» Осинниковского городского округа с заявлением о предоставлении в аренду без торгов земельного участка площадью 44,8 га для сенокошения и выпаса животных, которое было удовлетворено.

Между администрацией Осинниковского городского округа и гражданином был заключен договор аренды муниципального имущества.

Однако проверка показала, что данный договор заключен неправомерно, поскольку действующее законодательство не предусматривает возможность предоставления в аренду земельного участка площадью свыше 2,5 га для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса животных, без проведения конкурентных процедур.

В этой связи прокурор города в интересах муниципального образования обратился в суд с иском о признании договора аренды ничтожным и применении последствий недействительности сделки в виде возврата земельного участка в собственность администрации.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

