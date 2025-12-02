Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса отгружено более 68 тыс. кубометров лесоматериала

За 11 месяцев 2025 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 68,7 тыс. куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 2 043 фитосанитарных сертификата для отправки из региона за рубеж. Главными получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 74% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Таджикистаном (20%), Вьетнамом (4,3%), Киргизией (0,6%), Беларусью (0,5%), Казахстаном (0,2%), Афганистаном (0,2%). А также незначительное количество лесопродукции было отгружено  в Узбекистан, Монголию и Польшу (0,2%).

При подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты ведомства оформили 1 428 карантинных сертификатов на 3,8 тыс. куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.

02/12/2025
