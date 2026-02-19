16 февраля специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 152 фитосанитарных сертификата на партии пшеницы, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленной для экспорта во Вьетнам.

Под контролем ведомства погрузка первых в 2026 году 3 936,8 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Таким образом, с 25 декабря 2025 года, даты открытия данного направления для отгрузки продовольственной пшеницы из Кузбасса, общий объем составил уже 5 128,2 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».