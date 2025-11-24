Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Под контролем Россельхознадзора тысяча саженцев сибирской ели отправлены из Кузбасса в Казахстан

13 ноября 2025 года под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с территории Кемеровской области — Кузбасса в Казахстан отправлена партия четырехлетних саженцев ели сибирской. Отправителем одной тысячи саженцев выступило физическое лицо.

Перед оформлением обязательного сопроводительного документа инспектор ведомства провел государственный карантинный фитосанитарный контроль в отношении вывозимой партии продукции высокого фитосанитарного риска. Для этого в соответствии с требованиями принимающей страны в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялась карантинная фитосанитарная экспертиза, результаты которой подтвердили отсутствие карантинных для стран – членов Евразийского экономического союза объектов, а, следовательно, стали основанием для выдачи фитосанитарного сертификата.

Транспортировка нежного груза предусмотрена в автомобильном транспорте.

 

24/11/2025
Общество
