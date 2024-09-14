Подведены итоги федерального этапа фестиваля детского и юношеского творчества

В 2024 году в большом Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества приняли участие более 550 тысяч участников из 89 регионов Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Абхазии, Республики Беларусь, Тунисской Республики, Республики Узбекистан.

Кузбасс представили более 1500 учащихся творческих коллективов и объединений в различных направлениях художественного творчества. Среди них и кукольный театр «Арлекин» (руководитель Наталья Анатольевна Семёнова) Тяжинского центра дополнительного образования.

По представленному протоколу итогов федерального этапа большого фестиваля кукольный театр «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования, стал одним из призеров в номинации «Театральное искусство».

Финальный тур пройдет в очно-дистанционном формате в городе Москве и на платформе фестиваля.