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Подведены итоги федерального этапа фестиваля детского и юношеского творчества

В 2024 году в большом Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества приняли участие более 550 тысяч участников из 89 регионов Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Абхазии, Республики Беларусь, Тунисской Республики, Республики Узбекистан.
Кузбасс представили более 1500 учащихся творческих коллективов и объединений в различных направлениях художественного творчества. Среди них и кукольный театр «Арлекин» (руководитель Наталья Анатольевна Семёнова) Тяжинского центра дополнительного образования.
По представленному протоколу итогов федерального этапа большого фестиваля кукольный театр «Арлекин» Тяжинского центра дополнительного образования, стал одним из призеров в номинации «Театральное искусство».
Финальный тур пройдет в очно-дистанционном формате в городе Москве и на платформе фестиваля.

 

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/09/2024
Культура
Образование
Тяжин
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