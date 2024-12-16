Пособия за декабрь семьям с детьми Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплатит досрочно

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области информирует: в связи с новогодними каникулами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года получатели единого пособия, выплаты из средств материнского (семейного) капитала и других детских пособий за декабрь получат средства досрочно – в декабре 2024 года.

Не позднее 25 декабря 2024 года будут перечислены на банковские счета получателей:

- единое пособие на детей от 0 до 17 лет и беременным женщинам

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям)

- ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от 0 до 3 лет

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

- ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающим родителям).

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание: следующие выплаты детских пособий (за январь 2025 года) будут осуществляться в феврале. Пожалуйста, рассчитывайте свои финансы!

Если родители получают пособия через Почту России, доставка пособий за декабрь будет происходить в обычном режиме.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30).

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Фото: ОСФР