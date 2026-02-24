Представители Россельхознадзора приняли участие в конференции пчеловодов Кузбасса

20 февраля 2026 года в Кемерово состоялась конференция по актуальным вопросам пчеловодства Кузбасса, решение которых имеет важное значение для дальнейшего развития этого сектора сельского хозяйства. На мероприятие, инициированное председателем Кузбасского регионального отделения ООО «Союз пчеловодов России» Андреем Любимовым, были приглашены представители Россельхознадзора и Управления ветеринарии Кузбасса. В ходе конференции обсуждались такие актуальные для пчеловодов региона вопросы, как усиление контроля над незаконным ввозом пчелопакетов из среднеазиатских республик, защита породных качеств кузбасской пчелы, идентификация и регистрация пчелопасек в системах Россельхознадзора, а также проведение лабораторных исследований продукции пчеловодства. В своем выступлении заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Сибирского межрегионального управления Росельхознадзора Надежда Камынина сообщила, что в 2025 году в ведомство поступило 5 обращений о массовой гибели пчел. По всем обращениям ведомством приняты оперативные меры – проведены контрольные (надзорные) мероприятия и отобраны образцы зеленой массы и почвы. По всем подтвержденным фактам не соблюдения регламентов применения пестицидов нарушители привлечены к административной ответственности и предупреждены о недопустимости дальнейших нарушений требований законодательства. Завершающим аккордом встречи стало обсуждение вопроса о необходимости выработки уполномоченными отраслевыми и правоохранительными органами комплекса мероприятий по противодействию незаконному ввозу на территорию Кузбасса и транзиту по региону импортных пчелопакетов.