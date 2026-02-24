23 февраля в результате тушения пожара в частном доме на улице Советской в городе Березовском были обнаружены тела женщины и ребенка, 2018 года рождения.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Вячеслав Гикал.

По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

По факту происшествия прокуратурой города организована проверка исполнения требований противопожарного законодательства. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле надзорного ведомства находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами.

Фото: пресс-служба прокуратуры области