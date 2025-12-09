Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка провела проверку соблюдения налогового законодательства в деятельности коммерческой организации

Установлено, что руководитель коммерческой организации допустил задолженность перед Межрайонной ИФНС России № 4 по Кемеровской области – Кузбассу, в виде налогов и сборов на сумму 15 128,75 рублей.

С целью устранения выявленных нарушений заместителем прокурора района внесено руководителю организации представление.

Вмешательство прокуратуры района способствовало устранению нарушений закона, задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме.

 Фото: пресс-служба прокуратуры области

