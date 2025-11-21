Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратура Ленинского района г. Кемерово защитила жилищные права граждан

Прокуратура Ленинского района г. Кемерово  проверила качество выполненного капитального ремонта фасада многоквартирного жилого дома, расположенного на проспекте Московский.

Соответствующие ремонтно-отделочные работы были проведены еще в 2019 году и приняты в установленном порядке. В последующие годы, в рамках 5-летнего гарантийного срока, в управляющую компанию от жильцов дома неоднократно поступали жалобы на промерзание межпанельных швов.

В ответ на жалобы управляющей организацией обеспечено проведение экспертизы, показавшей нарушения при проведении ремонта со стороны подрядчика. Несмотря на очевидность недостатков, обращения граждан к подрядчику положительного результата не дали.

Только во исполнение требований представления прокурора Ленинского района г. Кемерово организацией в рамках гарантийных обязательств произведены необходимые работы. Фото: пресс-служба Прокуратуры области

21/11/2025
