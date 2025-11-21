Прокуратура Ленинского района г. Кемерово проверила качество выполненного капитального ремонта фасада многоквартирного жилого дома, расположенного на проспекте Московский.

Соответствующие ремонтно-отделочные работы были проведены еще в 2019 году и приняты в установленном порядке. В последующие годы, в рамках 5-летнего гарантийного срока, в управляющую компанию от жильцов дома неоднократно поступали жалобы на промерзание межпанельных швов.

В ответ на жалобы управляющей организацией обеспечено проведение экспертизы, показавшей нарушения при проведении ремонта со стороны подрядчика. Несмотря на очевидность недостатков, обращения граждан к подрядчику положительного результата не дали.

Только во исполнение требований представления прокурора Ленинского района г. Кемерово организацией в рамках гарантийных обязательств произведены необходимые работы. Фото: пресс-служба Прокуратуры области