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Росгвардеец награждён за спасение жильцов при пожаре в Новокузнецке

Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова награжден ведомственной медалью «За спасение» сотрудник новокузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии сержант Юрий Джалимбаев.

Зимой прошлого года наряд Росгвардии получил сообщение о пожаре в жилом доме на улице Климасенко в Новокузнецке. Экипаж оперативно прибыл на место и заметил дым, выходящий из окна на втором этаже. Было принято решение незамедлительно эвакуировать жильцов из горящей квартиры. Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Джалимбаева из горящей квартиры удалось вывести хозяйку жилища, имеющую инвалидность по зрению, её собаку, а также двух мужчин. Всего на пожаре было эвакуировано более 50 человек.

Заслуженную медаль Юрию Джалимбаеву вручил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель на торжественной церемонии в присутствии личного состава.

Росгвардейцы круглосуточно находятся на маршрутах патрулирования, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и предотвращать трагедии. За время существования Росгвардии в Кузбассе к награде «За спасение» были представлены уже шесть сотрудников ведомства.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/10/2024
Общество
Новокузнецк
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