Росгвардейцы Кузбасса поздравили мам с особой теплотой

В День матери сотрудники филиалов вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу записали искреннее поздравление для самых родных женщин. В обращении росгвардейцы прочитали строки трогательного стихотворения, посвящённого материнской любви и той силе, которая помогает каждому из нас становиться лучше.

Сотрудники признались, что подготовка поздравления стала для них не формальностью, а поводом сказать вслух то, что многие долго держат в сердце.

«Мама – это первое слово и первая опора. Всё светлое, что мы в себе носим, начинается с неё. И чем старше становишься, тем яснее понимаешь: никакие слова не могут полностью выразить благодарность», – сказал один из участников видеопоздравления.

Записанное обращение росгвардейцы посвятили всем матерям Кузбасса – тем, кто ждёт домой взрослых сыновей, кому звонят после смен, и тем, кто уже смотрит на своих детей немного строже, но всё так же любяще.

Теплые слова стали напоминанием: материнская забота не знает расстояний, а благодарность детям всегда есть куда расти.

Фото: Росгвардия