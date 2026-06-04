Росгвардейцы навестили четвероногих подопечных юргинского приюта

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией» оказали благотворительную помощь местному приюту для бездомных животных, где содержатся собаки породы хаски.

Для поддержки четвероногих подопечных росгвардейцы собрали и передали сухой корм, крупы, мясную продукцию, теплые вещи и другие необходимые принадлежности для ухода и содержания животных. Собранную помощь сотрудники лично доставили в приют и встретились с его владельцем Станиславом Набатовым, который рассказал о деятельности приюта и потребностях животных.

Сегодня под опекой юргинца находятся десятки собак, многие из которых были спасены с улиц города, промышленных зон и окраин. Благодаря заботе и неравнодушию владельца приюта животные получают необходимый уход, питание и возможность обрести новый дом.

«Служба в Росгвардии учит не оставаться равнодушными к чужой беде. Помощь нужна не только людям, но и тем, кто сам не может о себе позаботиться. Для нас важно поддерживать такие инициативы, особенно когда рядом есть люди, которые своими силами спасают животных, дарят им заботу и шанс на спокойную жизнь», - отметил младший лейтенант Денис Г.

В ходе визита сотрудники Росгвардии ознакомились с условиями содержания животных, пообщались с работниками приюта и его подопечными, а также поблагодарили владельца за ежедневный труд, преданность своему делу и вклад в решение проблемы безнадзорных животных.

Фото: Росгвардия