Росгвардейцы помогли юргинской автолюбительнице не опоздать на работу

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь местной жительнице, у которой заглох автомобиль.

В утреннее время на улице Ленинградской к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратилась владелица автомобиля «Ниссан Дейс». Горожанка сообщила, что опаздывает на работу, так как не может завести транспортное средство.

Сотрудники Росгвардии оперативно откликнулись на просьбу о помощи, выявили причину неисправности, связанной с разряженным аккумулятором, и при помощи служебного автомобиля помогли автолюбительнице запустить двигатель.

После оказания помощи женщина поблагодарила сотрудников Росгвардии за отзывчивость, после чего стражи правопорядка продолжили патрулировать городские улицы.

Фото: Росгвардия