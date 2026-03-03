Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы пресекли конфликт из-за собаки и защитили жителя Новокузнецка

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли бытовой конфликт из-за собаки и защитили 30-летнего местного жителя от угроз со стороны сожительницы.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в многоквартирном доме на улице Метёлкина. На месте происшествия заявитель указал на 34-летнюю сожительницу, которая высказывала в его адрес угрозы физической расправой.

По предварительной информации, конфликт произошёл во время совместного распития спиртных напитков на фоне расставания. В ходе ссоры мужчина сообщил о намерении забрать собаку, что вызвало агрессивную реакцию женщины. Опасаясь за свою безопасность, новокузнечанин обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы пресекли дальнейшее развитие конфликта и передали задержанную для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

