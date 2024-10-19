Росгвардейцы привлекли к ответственности новокузнечанина за потерю ружья во время сплава по Катуни

В Новокузнецке инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии составили административный протокол в отношении 44-летнего местного жителя, который допустил нарушение правил транспортирования оружия, повлекшее его утрату.

В августе этого года, во время сплава по реке Катунь в Республике Алтай, житель Новокузнецка не закрепил должным образом своё охотничье гладкоствольное ружьё МР-133, в результате чего оно выпало в воду. Оружие так и не удалось найти, и лишь в октябре мужчина обратился в подразделение Росгвардии, сообщив об утрате. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 20.12 КоАП РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему». В настоящий момент материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до десяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, а также лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Инспекторы Росгвардии напоминают, что гражданское оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. При передвижении по воде необходимо предотвратить случайную утрату путем надежной фиксации оружия к плавательному средству. Владельцу следует помнить, что за небрежное хранение арсенала, повлекшее тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, Росгвардия обращает внимание, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия