Росгвардейцы провели познавательный урок для школьников Анжеро-Судженска

В Анжеро-Судженске в рамках проекта «Росгвардия – детям», приуроченного к 10-летию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели познавательный урок для воспитанников школы № 22. Участниками встречи стали учащиеся трёх 9-х классов.

В ходе мероприятия росгвардейцы рассказали школьникам о задачах и особенностях службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также познакомили ребят с возможностями поступления в Пермский институт войск национальной гвардии РФ. Особое внимание было уделено вопросам противодействия экстремизму, соблюдения правил личной безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники Росгвардии напомнили подросткам, как правильно действовать при возникновении угроз, и разъяснили, в какие службы необходимо обращаться за помощью. Школьники узнали, что на улицах города в круглосуточном режиме несут службу патрульные экипажи Росгвардии, к которым граждане всегда могут обратиться за поддержкой и защитой.

В завершение встречи росгвардейцы ответили на все интересующие вопросы учащихся. Кроме того, выпускникам школы, желающим в будущем связать свою жизнь со службой в войсках правопорядка, рассказали о требованиях к кандидатам и возможностях прохождения службы в рядах Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
11/02/2026
Образование
Анжеро-Судженск
