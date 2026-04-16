Росгвардейцы разыскали пропавшую 15-летнюю школьницу

В Анжеро-Судженске наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Кирилла Ф. и старшего сержанта Виталия Б. разыскал пропавшую 15-летнюю местную жительницу.

В вечернее время в полицию обратилась мать подростка, сообщившая, что ее нуждающаяся в помощи дочь ушла из частного дома без предупреждения и не вернулась.

В ходе поисков экипаж Росгвардии обнаружил замёрзшую и растерянную девочку на улице Куйбышева. Подросток был одет не по погоде и не смог объяснить, как оказался в этом районе.

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность школьницы и передали её сотрудникам ПДН для дальнейшего возвращения законным представителям. Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось

Фото: Росгвардия 

kuzbassnews.ru
16/04/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
