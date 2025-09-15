Росгвардейцы задержали дебошира, который мог угрожать работнице финансовой организации

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк нарушение правопорядка в одном из охраняемых банков.

Днём группа задержания прибыла по сигналу тревоги в городской банк. На месте происшествия росгвардейцы задержали 44-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, предполагаемый нарушитель пришёл в финансовую организацию для выяснения отношений с бывшей супругой. В ходе словесной перепалки он мог высказывать в ее адрес угрозы. На просьбы персонала банка покинуть помещение мужчина не отреагировал, после чего работники учреждения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия