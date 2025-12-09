Росгвардейцы задержали кемеровчанина при попытке хищения дорогостоящего алкоголя

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который пытался вынести из магазина алкогольную продукцию на сумму около 16 000 рублей, минуя кассовую зону.

Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в охраняемый гипермаркет на Кузнецком проспекте. Работники объекта указали на посетителя, у которого обнаружили неоплаченный товар. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 37-летнего кемеровчанина.

По предварительной информации, мужчина выбрал в одном из отделов две бутылки дорогостоящего коньяка, извлёк их из упаковок и спрятал в рукава верхней одежды. После этого он направился к выходу, намереваясь покинуть торговый зал без оплаты. Противоправные действия заметил персонал магазина, остановил нарушителя и вызвал наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности.

Фото: Росгвардия