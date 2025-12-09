Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали кемеровчанина при попытке хищения дорогостоящего алкоголя

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который пытался вынести из магазина алкогольную продукцию на сумму около 16 000 рублей, минуя кассовую зону.

Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в охраняемый гипермаркет на Кузнецком проспекте. Работники объекта указали на посетителя, у которого обнаружили неоплаченный товар. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 37-летнего кемеровчанина.

По предварительной информации, мужчина выбрал в одном из отделов две бутылки дорогостоящего коньяка, извлёк их из упаковок и спрятал в рукава верхней одежды. После этого он направился к выходу, намереваясь покинуть торговый зал без оплаты. Противоправные действия заметил персонал магазина, остановил нарушителя и вызвал наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/12/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus