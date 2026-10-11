Росгвардейцы задержали молодого человека, похитившего товар из магазина электроники

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали похитителя проводных наушников из охраняемой торговой точки.

Днем экипаж Росгвардии прибыл по сигналу тревожной сигнализации в магазин электроники на улице Машиностроителей. На месте росгвардейцы обнаружили молодого человека, которого удерживали работники торговой точки. Для проверки личности гражданин был задержан.

По предварительной информации, ранее 25-летнего юргинца заметили в другом магазине, где его заподозрили в ранее совершенных хищениях. Во время попытки вырваться у мужчины выпала упаковка с проводными наушниками. Работники торговой точки предположили, что товар также мог быть похищен. Прибыв в магазин, где товар мог быть похищен, работники обнаружили недостачу и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия напоминает, что хищение и покушение на кражу влекут установленную законом ответственность.

Фото: Росгвардия