Росгвардейцы задержали нарушителя правопорядка на территории медицинского учреждения

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 47-летнего местного жителя, который отказался покинуть территорию охраняемого объекта здравоохранения.

В дневное время сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу тревожной кнопки в медицинское учреждение. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили неизвестного мужчину, конфликтовавшего с охранником. Нарушитель вёл себя агрессивно и был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, незадолго до происшествия мужчину с травмой головы доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он продолжил бесцельно передвигаться по территории учреждения, мешая работе и нарушая общественный порядок. После неоднократных просьб охраны покинуть территорию мужчина отказался выполнять законные требования и стал выражаться грубой нецензурной бранью. В связи с этим охранник нажал тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали его для дальнейшего разбирательства в органы внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально значимые объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на таких объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители будут задержаны в рамках действующего законодательства.

 

05/10/2025
