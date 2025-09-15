Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, который мог проникнуть в жилище бывшей супруги

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который мог проникнуть в частный дом своей бывшей супруги во время её отсутствия.

Днём росгвардейцы прибыли к частному дому на улице Фрунзе по сигналу о противоправных действиях. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что 43-летняя местная жительница, вернувшись домой, обнаружила следы присутствия постороннего.

В ходе проверки предварительно установлено, что к проникновению в жилище может быть причастен её 43-летний бывший супруг. В результате поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он признался в содеянном, пояснив, что проник в дом через подвальное помещение, воспользовался продуктами из холодильника и отдохнул.

Для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством предполагаемого виновника передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия