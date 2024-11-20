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Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, угрожавшего работнице рынка

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировал на тревожный вызов и пресек противоправные действия в отношении работницы торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на городской рынок на улице Шевцовой. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и  задержали  агрессивного 42-летнего местного жителя, который конфликтовал с работницей торговой точки.

По предварительной информации, у одного из посетителей произошёл конфликт с продавцом, в ходе которого мужчина разбил посуду и, используя осколок, стал угрожать расправой 45-летней работнице рынка. Для пресечения противоправных действий охранник нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на место происшествия и пресёк угрозу.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
20/11/2024
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Ленинск-Кузнецкий
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