Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в хищении стройматериалов и инструментов на сумму более 45 000 рублей

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника в хищении товаров из строительного гипермаркета.

В вечернее время наряд Росгвардии прибыл на сигнал тревоги в магазин на улице Транспортной. Работники магазина указали на мужчину, который ранее неоднократно фиксировался камерами видеонаблюдения при хищении продукции через кассы самообслуживания.

По предварительной информации, 56-летний новокузнечанин мог совершить не менее шести эпизодов хищений из отделов инструментов и стройматериалов. Злоумышленник выбирал дорогие товары и оплачивал их по более низкой цене, меняя ценники. Общий ущерб мог составить более 45 тысяч рублей.

При очередном появлении подозрительного покупателя работники точки узнали его и вызвали наряд Росгвардии. Росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/08/2025
Происшествия
Новокузнецк
