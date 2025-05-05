Росгвардия обеспечила безопасность в Праздник весны и труда на территории Кузбасса

В честь Дня труда работники вневедомственной охраны Росгвардии, действуя сообща с сотрудниками МВД, обеспечили безопасность проведения торжеств в городах и поселках Кемеровской области.

Для поддержания общественного спокойствия и предотвращения нарушений был реализован ряд необходимых подготовительных и оперативных действий. До начала праздничных событий правоохранительные органы провели предварительный осмотр мест проведения акций. Экипажи Росгвардии непрерывно дежурили на улицах, прилегающих к зонам проведения культурно-массовых мероприятий.

Дополнительно, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии владельцам огнестрельного оружия напомнили о недопустимости посещения массовых мероприятий с любыми видами оружия, включая те, для приобретения которых не требуется разрешительная документация, а также о запрете его проноса на объекты инфраструктуры.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и росгвардейцев нарушений общественного порядка допущено не было.

Фото: Росгвардия