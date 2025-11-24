Россельхознадзор привлек к административной ответственности кузбасского арендатора за неисполнение предписания

Проверка использования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса и находящегося в аренде у гражданина, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2024 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной травянистой и древесной растительности в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, на общей площади 9 001 кв.м до 1 сентября 2025 года.

8 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данном участке с целью оценки исполнения предписания. При этом зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также факты сплошного зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В этой связи 13 ноября 2025 года на арендатора земельного участка составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 августа 2026 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).