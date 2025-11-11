Россельхознадзор привлек к административной ответственности кузбасского землепользователя за неисполнение предписания

Проверка использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Прокопьевском районе Кемеровской области – Кузбасса и находящихся в собственности у гражданина была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в сентябре 2024 года.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельных участков на общей площади 4,6 га до 1 сентября 2025 года.

13 октября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данных участках с целью оценки исполнения предписания. Однако зафиксированы факты их дальнейшего неиспользования для ведения сельскохозяйственного производства, а также факты сплошного зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В этой связи 6 ноября 2025 года на собственника земельных участков составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение предписания. Кроме того, нарушителю выдано новое предписание со сроком исполнения до 1 октября 2026 года. Для этого гражданину необходимо провести мероприятия по воспроизводству плодородия земель, вовлечению земельных участков в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).