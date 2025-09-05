Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата «Ветциклин»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Ветциклин» производства «VETHELLAS S.A.» (Греция) по показателям «Определение фракционного состава (Ситовой анализ)» и «Насыпная плотность».

В этой связи на основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 42210655 со сроком годности до 03.06.2027г.

В случае обнаружения на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по соответствующим телефонам: 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (384) 234-99-07, или через электронную приемную, расположенную по ссылке: https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.

Справочно:

Ветциклин — антибактериальный препарат в виде порошка для орального применения с кормом. В качестве действующего вещества содержит хлортетрациклина гидрохлорид — 10%, вспомогательного – карбонат кальция – до 100%. Применяется для лечения и профилактики пастереллеза, сальмонеллеза, колибактериозае, бронхопневмонии, гастроэнтероколита бактериальной этиологии, некротического энтерита, а также бактериальных осложнений вирусных инфекций у свиней, телят и птицы.