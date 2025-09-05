Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Россельхознадзор зафиксировал случаи подделки лекарственного средства для ветеринарного применения «Бипин»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлены выявлены случаи подделки препарата «Бипин».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота подделки лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Бипин» обладает системным и контактным акарицидным действием против клещей Varroa. Представляет собой концентрат эмульсии для наружного применения и имеет вид прозрачной, бесцветной или с желтоватым оттенком жидкости, расфасованной в ампулы по 0,5 или 1,0 мл. В свою очередь, ампулы расфасованы в блистеры. Ампульная и блистерная этикетки содержат всю необходимую информацию о составе препарата, порядке его применения, телефон для связи по всем вопросам и т.д.

Фальсификат отличается от оригинального лекарственного препарата блистерной этикеткой, отсутствием штрих-кода и маркировки. На ампулах отсутствует ампульная этикетка, а также вместо СТО на упаковке указано ТУ.

В случае обнаружения подделки вышеуказанного лекарственного препарата для ветеринарного применения на территории на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области – Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора по соответствующим телефонам: 8 (383) 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (384) 234-99-07, или через электронную приемную, расположенную по ссылке: https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.

05/09/2025
