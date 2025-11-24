Россельхознадзором выявлены нарушения при ввозе в Кузбасс более 100 тонн овощей и фруктов

17 ноября 2025 года сотрудниками Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения требований карантинного законодательства России при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Кузбасса.

Так, в регион было ввезено 106 т плодоовощной продукции, среди которой лук репчатый свежий (66 т) и дыни (40 т). В соответствии с карантинным фитосанитарным законодательством импортеры продукции растительного происхождения обязаны сообщать о прибытии груза и представить продукцию для фитосанитарного контроля в территориальное управление Россельхознадзора. Однако уведомлений в ведомство не поступило, продукция для фитосанитарного контроля не предъявлена.

Таким образом, хозяйствующий субъект не выполнил возложенные на него Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.