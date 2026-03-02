Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О пчеловодстве в Российской Федерации» в части предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в статье 16 Федерального закона от 30 декабря 2020 года №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», касающиеся предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчёл. Эти изменения внесены Федеральным законом от 15 декабря 2025 года №480-ФЗ. 

Основные нововведения:

  1. Общий порядок информирования пчеловодов. Лица, планирующие применение пестицидов, обязаны информировать физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство на территориях в радиусе до 7 километров от обрабатываемых участков, не ранее чем за 10 календарных дней и не позднее чем за 5 календарных дней до начала работ. 
  2. Экстренная обработка при ЧС. Если применение пестицидов связано с установлением федерального, регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию (при введении режима ЧС), пчеловодов необходимо информировать не позднее, чем за 24 часа до начала работ.
  3. Способы информирования. Уведомления должны размещаться в средствах массовой информации, а также в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»). 
  4. Содержание информации. В уведомлении должны быть указаны:

- наименования запланированных к применению пестицидов;

- кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланировано применение пестицидов;

- дата проведения работ;

- способ применения пестицидов;

- рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях. 

Ранее, до 1 марта 2026 года, уже действовало требование информировать пчеловодов в радиусе 7 километров о предстоящих обработках пестицидами, но сроки и условия оповещения были менее детализированы. 

Пчеловоды, получив извещение о предстоящих обработках, должны принять меры для защиты своих пчёл (например, закрыть ульи или переместить пасеку).

Цель этих изменений — снизить риск гибели пчёл и выстроить прозрачные регламенты взаимодействия между растениеводами и пчеловодами.

kuzbassnews.ru
02/03/2026
