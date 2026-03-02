С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О пчеловодстве в Российской Федерации» в части предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в статье 16 Федерального закона от 30 декабря 2020 года №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации», касающиеся предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчёл. Эти изменения внесены Федеральным законом от 15 декабря 2025 года №480-ФЗ.
Основные нововведения:
- Общий порядок информирования пчеловодов. Лица, планирующие применение пестицидов, обязаны информировать физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство на территориях в радиусе до 7 километров от обрабатываемых участков, не ранее чем за 10 календарных дней и не позднее чем за 5 календарных дней до начала работ.
- Экстренная обработка при ЧС. Если применение пестицидов связано с установлением федерального, регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию (при введении режима ЧС), пчеловодов необходимо информировать не позднее, чем за 24 часа до начала работ.
- Способы информирования. Уведомления должны размещаться в средствах массовой информации, а также в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).
- Содержание информации. В уведомлении должны быть указаны:
- наименования запланированных к применению пестицидов;
- кадастровый номер, адрес либо местоположение земельного участка, где запланировано применение пестицидов;
- дата проведения работ;
- способ применения пестицидов;
- рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.
Ранее, до 1 марта 2026 года, уже действовало требование информировать пчеловодов в радиусе 7 километров о предстоящих обработках пестицидами, но сроки и условия оповещения были менее детализированы.
Пчеловоды, получив извещение о предстоящих обработках, должны принять меры для защиты своих пчёл (например, закрыть ульи или переместить пасеку).
Цель этих изменений — снизить риск гибели пчёл и выстроить прозрачные регламенты взаимодействия между растениеводами и пчеловодами.
Главные новости
Популярное за месяц
|