С 1 сентября 2025 года Отделение СФР по Кузбассу назначило декретные выплаты 76 студенткам очной формы обучения

С 1 сентября 2025 года Отделение СФР по Кузбассу выплачивает пособие по беременности и родам студенткам, которые учатся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. За 3 месяца декретную выплату получили 76 студенток на общую сумму 6,2 млн рублей.

Размер пособия для студенток очной формы рассчитывается из величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, в Кузбассе в 2025 году это 17589 рублей. За 140 дней стандартного отпуска по беременности и родам сумма выплаты составит 82 082 рубля (17 589 рублей / 30 дней в месяце х 140 дней отпуска).

Подавать заявление на выплату нужно не раньше начала отпуска по беременности и родам (30 недель) и не позже 6 месяцев после его окончания. Сделать это можно онлайн через портал Госуслуги, лично в клиентской службе Отделения Соцфонда по Кузбассу или в МФЦ. Чтобы оформить выплату, будут нужны: справка о периоде нетрудоспособности, выданная медицинской организацией, справка из учебного заведения об очной форме обучения (бюджетная или платная основа обучения – значения не имеет). Отделение СФР по Кемеровской области рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней и в течение 5 рабочих дней перечислит средства единовременно за весь период отпуска.

Если студентка-очница трудоустроена, и работодатель уплачивает за нее страховые взносы в Соцфонд, то она также имеет право получить и пособие по беременности и родам, которое Отделение СФР по Кузбассу назначает по сведениям от работодателя. То есть работающая студентка-очница имеет право получить пособие по двум основаниям. Работающей женщине выплата производится за весь период отпуска в размере 100% среднего заработка, рассчитанного за два предыдущих календарных года. Для выплаты нужно написать заявление по месту работы о предоставлении отпуска по беременности и родам. Если у будущей мамы страховой стаж менее 6 месяцев, то пособие назначат исходя из МРОТ, который в этом году в Кузбассе равен 29 172 рубля.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР