С 15 апреля 2026 года в Кемеровской области — Кузбассу установлено начало пожароопасного сезона

С 15 апреля 2026 года в 22 муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса (Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Топкинский, Юргинский муниципальные округа; Беловский, Березовский, Калтанский, Кемеровский, Киселевский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Прокопьевский, Юргинский городские округа) установлено начало пожароопасного сезона.

Это означает необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, воздержаться от сжигания сухой растительности и не допускать возникновения огня в непосредственной близости к лесу.

При этом для Ижморского, Мариинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Яшкинского, Яйского муниципальных округов и Анжеро-Судженского, Тайгинского городских округов Кемеровской области — Кузбасса пожароопасный сезон устанавливается с 25 апреля.

В течение всего пожароопасного сезона на территории регионов будет проводиться мониторинг пожароопасной обстановки, обеспечиваться авиационное, наземное патрулирование с использованием всех видов транспорта, высотных объектов, пожарно-наблюдательных вышек и другие противопожарные мероприятия.

Одним из факторов возникновения и распространения ландшафтных пожаров является невыполнение правообладателями участков требований земельного законодательства Российской Федерации, что приводит к зарастанию сорной и древесной растительностью, захламлению отходами производства и потребления и, как следствие, значительно повышает риск возгораний на сельхозугодиях, особенно если такие участки находятся вблизи лесного массива. Ведь прошлогодние остатки сорных растений на неиспользуемых участках представляя собой сухостой, из года в год образуют сухую травяную «подушку», которая способствует быстрому распространению огня. А несанкционированные свалки могут стать источниками распространения пожаров, в случае если такие свалки ликвидируются путем сжигания.

На сегодняшний день цифровые технологии позволяют вести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, отслеживать динамику их изменений по годам, выявлять нарушения законодательства в области охраны земель. В этой связи специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора ведут обследование земель сельскохозяйственного назначения круглогодично, в том числе без взаимодействия с правообладателями участков, выявляя десятки тысяч гектаров, заросших и не используемых в сельскохозяйственном производстве.

Так, на территории Кузбасса в течение 2025 года и с начала 2026 года инспекторы ведомства обследовали более 10,1 тыс. га, половина из которых, или 4,7 тыс. га, заросли сорной, древесной и кустарниковой растительностью и не используются для ведения сельского хозяйства.

В адрес всех правообладателей были оперативно направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В текущем сельскохозяйственном сезоне специалисты ведомства настоятельно рекомендуют принять все возможные меры по недопущению возгораний на сельхозугодьях и дальнейшего распространения пожаров на населенные пункты и леса, в том числе путем создания минерализованных полос. А в случае выявления фактов возгораний сухой травы и стерни незамедлительно сообщать в службу МЧС и приступать к тушению возгорания.

Важно помнить, что выжигание сухих растительных и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения отрицательно влияет на растения, животный мир, структуру почвы, нарушая структуру биоценозов.