С начала 2025 года более 500 кузбасских семей военнослужащих по призыву (мобилизации) стали получателями пособий

Ежегодно 9 декабря в стране отмечают День Героев Отечества. Отделение Соцфонда по Кемеровской области рассказывает, какие меры поддержки по линии СФР предусмотрены для семей военнослужащих по призыву или мобилизации.

Пособия предоставляются семьям военнослужащих, проходящих службу в армии по призыву (мобилизации). Пособия также предоставляются, если муж (отец ребенка) учится на первом курсе военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву (мобилизации)

Пособие предоставляется маме или опекуну ребенка военнослужащего до 3 лет либо родственнику, который фактически ухаживает за ребенком, например, бабушке или дедушке (в случае смерти матери или лишения ее родительских прав).

С 1 февраля 2025 года ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву в Кузбассе составляет 23 770,50 рубля. В 2025 году получателями пособия стали 397 семей региона.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (мобилизации)

Предоставляется женщине со сроком беременности не менее 180 дней.

С 1 февраля 2025 года единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, устанавливается в размере 55 464,50 рубля. С начала года в Кузбассе его получили 112 жен военнослужащих.

Заявление на это пособие можно подать не позднее 6 месяцев со дня окончания службы в армии по призыву или прекращения службы по мобилизации.

Выплаты оформляются без учета доходов и оценки нуждаемости семьи военнослужащего (мобилизованного).

Для получения пособий необходимо подать заявление через портал Госуслуг, клиентские службы регионального Отделения Соцфонда или многофункциональные центры (МФЦ). Требуемый документ – справка о службе супруга.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР