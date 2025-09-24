Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
С начала 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области проиндексировало пенсии более 150 тысячам работающих пенсионеров региона

За этот период 158 481 работающий пенсионер Кузбасса получил пенсию с учетом индексации. Сумма средств, направленных на эти цели региональным Отделением Соцфонда, составила около 13 миллиардов рублей.

Размер индексации рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера и зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за период его трудовой деятельности.

«Социальный фонд России с 1 января 2025 года возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В этом году пенсии были повышены на 9,5%. Кроме того, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год в размер пенсии включают также все пропущенные за время его работы индексации», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Выплата пенсии в полном размере (с учетом всех индексаций) производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.

Чтобы узнать точный размер своей пенсии можно:

- Заказать справку в личном кабинете на портале госуслуг.

- Обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области.

В справке отражаются две суммы:

- пенсия, которую гражданин получает сейчас,

- начисленный размер страховой пенсии с применением всех индексаций, который будет выплачиваться после увольнения.

Более подробную информацию можно узнать у специалистов СФР по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

