Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сибирские летчики Росгвардии завершили интенсивные тренировки в небе над Кузбассом

В Кемерове завершились двухнедельные учебно-тренировочные сборы летчиков авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Мероприятие было направлено на отработку навыков пилотирования вертолетов Ми-8 в сложных метеоусловиях, что особенно важно в осенне-зимний период, когда погодные условия могут значительно усложнять выполнение полетных заданий.

Эти тренировки, основанные на опыте специальной военной операции, включали полеты в условиях ограниченной видимости и сложной навигации. Особое внимание уделялось управлению в условиях низкой облачности и ограниченного визуального контроля.

Начальник авиации Сибирского округа Росгвардии полковник Виталий Шатило отметил важность данных сборов для подготовки летчиков: «Завершившиеся сборы стали важной частью подготовки летного состава к сдаче квалификационных экзаменов. Успешное прохождение этих испытаний позволит пилотам выполнять более сложные задания в условиях служебно-боевой деятельности», — подчеркнул полковник Шатило.

В сборах приняли участие экипажи из различных регионов Сибири, включая Кемерово, Омск, Новосибирск, Красноярск, Абакан и другие города. Среди участников были как опытные пилоты, так и молодые летные экипажи. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
28/10/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus