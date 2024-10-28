Сибирские летчики Росгвардии завершили интенсивные тренировки в небе над Кузбассом

В Кемерове завершились двухнедельные учебно-тренировочные сборы летчиков авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Мероприятие было направлено на отработку навыков пилотирования вертолетов Ми-8 в сложных метеоусловиях, что особенно важно в осенне-зимний период, когда погодные условия могут значительно усложнять выполнение полетных заданий.

Эти тренировки, основанные на опыте специальной военной операции, включали полеты в условиях ограниченной видимости и сложной навигации. Особое внимание уделялось управлению в условиях низкой облачности и ограниченного визуального контроля.

Начальник авиации Сибирского округа Росгвардии полковник Виталий Шатило отметил важность данных сборов для подготовки летчиков: «Завершившиеся сборы стали важной частью подготовки летного состава к сдаче квалификационных экзаменов. Успешное прохождение этих испытаний позволит пилотам выполнять более сложные задания в условиях служебно-боевой деятельности», — подчеркнул полковник Шатило.

В сборах приняли участие экипажи из различных регионов Сибири, включая Кемерово, Омск, Новосибирск, Красноярск, Абакан и другие города. Среди участников были как опытные пилоты, так и молодые летные экипажи.

Фото: Росгвардия