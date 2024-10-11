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Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности передвижной зоопарк

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора привлекли к административной ответственности предпринимателя, гастролирующего с передвижным зоопарком без лицензии. Ранее, в адрес ведомства поступали многочисленные обращения неравнодушных граждан, а также Межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс Защитников Животных» о нарушениях в деятельности зоопарка «Экзоферма» при демонстрации животных на территории Новосибирской области и Кемеровской области – Кузбасса.

В августе и сентябре 2024 года данные обстоятельства стали основанием для согласования с органами прокураторы обоих регионов соответствующих внеплановых выездных проверок, в ходе которых выявлено отсутствие у ИП Литвинчук Е.А. лицензии, предусмотренной п.9 ст. 15 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательсные акты Российской Федерации».

Также зафиксированы нарушения требований ветеринарного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 10.6 и ч. 1, 2 ст. 8.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, в соответствии с информацией, поступившей из ГБУ «Новокузнецкая городская СББЖ», 24 из 34 зоопарковых животных не были идентифицированы и еще 2 не имели ветеринарных паспортов.

По результатам рассмотрения дел 21 августа 2024 года в Новосибирске и 2 октября 2024 года в Кемерово ИП Литвинчук Е.А. привлечена к ответственности в виде наложения административных штрафов.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2024
Общество
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