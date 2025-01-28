Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала года признало недействительными 18 деклараций на зерно

В связи с часто встречающимися случаями оформления деклараций на зерно и продукты переработки зерна с нарушением процедур обязательного подтверждения ее соответствия специалисты Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Здесь же можно проверить и информацию о наличии обязательных исследований, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях в целях декларирования.

Так, в январе 2025 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора признали недействительными 18 деклараций о соответствии на зерно, 6 из которых были оформлены на территории Новосибирской области, 9 — в Томской области и 3 — в Кемеровской области — Кузбассе.

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление факта недостоверного декларирования соответствия зерна по одной или одновременно нескольким причинам:

— не проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании зерна, в том числе на обязательные показатели безопасности (пестициды, микотоксины, вредные примеси, действующие вещества пестицидов и т.д.);

— не проведение лабораторных исследований в соответствии с перечнем действующих веществ пестицидов по приложению 6 ТР ТС 015/2011 при отсутствии справки на сайте Росаккредитации и отсутствии информации во ФГИС «Сатурн» о примененных пестицидах, а также отсутствие исследований на содержание остаточного количества некоторых действующих веществ, информация о применении которых размещена во ФГИС «Сатурн»;

— проведение испытаний в лабораториях, регистрационный номер аттестата аккредитации которых отсутствует в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации, либо действие аккредитации лаборатории на момент регистрации деклараций о соответствии приостановлено;

— нарушение требований Правил регистрации деклараций о соответствии (отсутствует наименование продукции; не указан адрес электронной почты заявителя, телефон или адрес электронной почты индивидуального предпринимателя — изготовителя продукции и прочее, не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер);

— проведение исследований по методам, не установленным ТР ТС 015/2011 либо по утратившим силу документам, а также неверное указание допустимых уровней нормируемых показателей;

— превышение задекларированного объема партии зерна фактическому наличию такого объема у изготовителя.

Например, в Кемеровской области — Кузбассе 22 января были установлены признаки нарушения, допущенные ООО «Рассвет» при декларировании 650 т пшеницы урожая 2024 года, предназначенной на пищевые цели, по схеме декларирования 4Д. Юридическим лицом не проведены исследования остаточного количества действующих веществ пестицидов, применяемых при производстве зерна согласно информации из ФГИС «Сатур». Кроме того, все исследования проведены в лаборатории, действие аккредитации которой было приостановлено. Данные факты указывают на нарушения обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» при проведении процедуры подтверждения соответствия.

В Новосибирской области 24 января наглядным примером нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования и права Евразийского экономического союза стало выявление деклараций о соответствии на партии зерна в ходе анализа общедоступных сведений, размещенных на сайте Росаккредитации. ООО «Хорс» из Искитимского района зарегистрировал 2 декларации о соответствии на партии ячменя и семян рапса, предназначенных на пищевые цели, в отсутствие лабораторных исследований предельно допустимых уровней содержания действующих веществ пестицидов, используемых при выращивании зерна согласно требований пункта 3 статьи 4 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Учитывая, что не проведение тех или иных исследований может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора признало вышеуказанные декларации, оформленные ООО «Рассвет» и ООО «Хорс» недействительными и разместило сведения на сайте Росаккредитации.

Наряду с этим в адрес всех хозяйствующих субъектов, нарушивших требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выданы предостережения в целях предотвращения нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.