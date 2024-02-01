Сотрудник ОМОН Росгвардии познакомил кузбасских кадет со службой

В областном центре в школе №46 заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К. провел беседу с воспитанниками кадетского класса о деятельности спецподразделения.

Пятиклассникам представилась возможность узнать о подвигах сотрудников отряда мобильного особого назначения. Офицер рассказал о доблести Героев Росгвардии сержанта Станислава Амелина и капитана Алексея Отческих, погибших при выполнение служебного долга. Из личного опыта подполковник Андрей К. поделился с ребятами о том, насколько важна и ответственна профессия сотрудников спецподразделения, о мужестве защитников, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

Кроме того, гость из Росгвардии подчеркнул важность хранить и умножать традиции кадетства, соблюдать кодекс чести и с гордостью нести это звание.

«Быть кадетом – это значит иметь чувство гордости за свою страну, упорно и настойчиво учиться, уверенно идти к своей цели, стойко преодолевать трудности. Вы должны помнить, что являетесь примером для своих сверстников», - отметил подполковник Андрей К.

В завершении встречи дети задали интересующие вопросы офицеру, а также сделали совместную фотографию на память.

Фото: Росгвардия